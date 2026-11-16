Las selecciones de México y Jamaica se enfrentarán por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League Concacaf, el ganador de esta eliminatoria no solamente clasificará al final four, sino que además obtendrá su derecho a participar en la próxima edición de la Copa Oro 2027. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO este duelo que promete emociones de inicio a fin.

¿Cuándo y dónde juegan México vs Jamaica por Nations League Concacaf?

El partido entre México vs Jamaica por la vuelta de los cuartos de final de la Nations League Concacaf está programado para el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 53 mil espectadores.

¿A qué hora juega México vs Jamaica por Nations League Concacaf?

El compromiso entre mexicanos y jamaiquinos está pactado para las 9.30 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios confirmados en los diferentes países:

Perú, Colombia y Ecuador: 9.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 10.30 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 11.30 p. m.

México y Centroamérica: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 9.30 p. m.

España: 3.30 a. m. del miércoles 18 de noviembre.

¿Qué canal transmite EN VIVO México vs Jamaica?

La transmisión EN VIVO del partido irá por las señales de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Claro Sports y Azteca Deportes, tanto por cable como por streaming. En Perú y el resto de países, se puede seguir el partido mediante la cuenta oficial de YouTube de la Concacaf.

México perdió ante Jamaica en el partido de ida

México vs Jamaica: previa del partido

México llega a este encuentro con la necesidad de ganar y remontar la serie luego de perder por 3-2 en el partido de ida disputado el último fin de semana en Kingston. El 'Tri' sumó su quinto partido sin poder ganar bajo la dirección técnica de 'Rafa' Márquez, por lo que buscará hacerse fuerte de local para clasificar a la siguiente instancia y cortar su racha negativa.

Por su parte, los 'Reggae Boyz' visitarán a los mexicanos con el objetivo de sostener su ventaja en el marcador global y seguir en carrera. Bajo el mando de Rudolph Speid, Jamaica registra tres victorias, un empate y una derrota en la Nations League Concacaf.