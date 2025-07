¿Refuerzo para Cristal? Jugador sonó fuerte en el Rímac y ahora su club lo despide: "Gracias..."

El mercado de pases sigue sorprendiendo en este Torneo Clausura 2025 y ahora se reveló que Alexi Gómez no seguirá en Cienciano del Cusco. El lateral izquierdo sonó fuerte para ser el flamante refuerzo de Sporting Cristal, y ahora esta noticia ha causado asombro a millones de aficionados.

A través de las redes sociales del 'Papá', se conoció la salida inmediata del jugador que no pudo consolidarse en el primer equipo. Su destino quedó al aire y aficionados no dudaron en ponerlo como opción en el cuadro del Rímac. Como se conoce, el ex Universitario y Alianza Lima es hincha confeso de Sporting Cristal, por lo que se abre posibilidades en este libro de pases.

"¡Gracias, Alex! Anunciamos que Alexi Gómez deja de formar parte de nuestro club. Le deseamos el mayor éxito en sus futuros proyectos", informó Cienciano mediante una publicación en sus cuentas oficiales.

Alexi Gómez no seguirá en Cienciano para el Torneo Clausura 2025.

¿Dónde jugará Alexi Gómez este 2025?

En primera instancia, cibernautas pusieron nuevamente a Alexi Gómez en el radar de Sporting Cristal, pero se conoció que desde hace semanas se descartó esa posibilidad por parte de la directiva celeste. Si bien el cuadro del Rímac sigue buscando refuerzos, el nombre del lateral izquierdo no está en la prioridades.

Dado este panorama, se conoció que el club que está interesado en contar con los servicios de la 'Hiena' es Alianza Universidad, club que se encuentra en el fondo de la Tabla Acumulada y que se viene reforzando con varios jugadores para poder sumar triunfos en este Torneo Clausura.

"Alexi Gómez está encaminado a sumarse a Alianza Universidad de Huánuco. Procedente de Cienciano", informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León de L1 MAX.