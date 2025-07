¿Vuelve a la Liga 1? Guillermo Farré estaría en la mira de histórico club para pelear el Clausura

Sporting Cristal tomó una fuerte decisión en esta temporada 2025 con la salida de Guillermo Farré. Desde ese punto, el elenco celeste comenzó a tener variantes en el plantel principal y ahora el técnico argentino se ha mantenido lejos del ámbito deportivo. Sin embargo, ahora su nombre ha sonado fuerte en este mercado de pases.

Según el usuario "Ale" de X, uno de los candidatos para que asuma el cargo de director técnico en un histórico elenco es Guillermo Farré. Nos referimos a Gimnasia y Esgrima de La Plata, que hace poco se reveló que Ezequiel Medrán no va más al cargo de estratega del primer equipo por malos resultados en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina.

Esta cuenta no solo pone al ex DT de Sporting Cristal entre los candidatos, sino también a estrategas como Alfredo Grelak (Ferro), Andrés Montenegro (Estudiantes) y Diego Osella (Colón). Ya se verá si hay un acercamiento oficial de Gimnasia hacia Guillermo Farré, que en su última experiencia no completó su contrato con los celestes tras ser despedido.

"Guillermo Farré. Último club: Sporting Cristal. 13 triunfos, 5 empates y 8 derrotas", informó la cuenta en mención por redes sociales.

Guillermo Farré suena como opción en Gimnasia de Argentina para el Torneo Clausura.

Gimnasia despidió a su DT, ¿Llega Guillermo Farré?

"Ezequiel Medrán dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima después de una reunión que mantuvo este martes por la noche con la dirigencia encabezada por Fernando Porretta. La noticia confirmada por el sitio especializado Mundo Ascenso causó sorpresa aunque en las últimas semanas el DT venía siendo cada vez más cuestionado por los hinchas blanquinegros", informó el medio Ovación Uno de Argentina.

Así se despidió Guillermo Farré de Sporting Cristal

Este fue el mensaje de Guillermo Farré tras ser despedido de Sporting Cristal. El estratega argentino agradeció la oportunidad en el Rímac y le deseó lo mejor a la institución para que se cumplan cada uno de sus objetivos.

"Es momento de despedirme de esta grandiosa institución llamada Sporting Cristal y de agradecerles por haberme permitido formar parte de su camino, me encontré con una calidad humana increíble, pues será una experiencia que la recordaré siempre. Agradecer a todos los jugadores, quienes se han ofrecido al máximo para con nosotros, siempre con el profesionalismo y el respeto que se merece la historia de este club. Párrafo aparte el agradecimiento a toda la hinchada, quienes han ofrecido su amor incondicional en todo momento hacia estos hermosos colores", escribió el estratega en su cuenta de Instagram.