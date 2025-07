Medio argentino calificó a Advíncula con firmeza tras empate amargo en casa: "Reemplazado..."

Este viernes, Boca Juniors no pasó del empate ante Unión de Santa Fe por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Luis Advíncula, que inició el partido de titular, no pudo celebrar una victoria en el estadio La Bombonera, generando diversas reacciones en los hinchas y medios de comunicación.

Algunos portales argentinos analizaron el rendimiento del plantel de Miguel Ángel Russo, siendo Clarín uno de ellos, según sus recientes publicaciones que compartió. Para muchos, fue uno de los encuentros más flojos del ‘Xeneize’ en casa, que perdía hasta que ingresó Leandro Paredes, campeón del mundo con Argentina, quien fue clave en el gol de la igualdad.

¿Qué dijeron en Argentina sobre Luis Advíncula en el partido Boca vs Unión?

“El lateral derecho se mostró punzante en el primer tiempo, pero no lo encontraron nunca. Impuso su fortaleza física, pero no conectó en ataque. No trabajó con normalidad durante la semana, se cansó en el segundo tiempo y salió reemplazado por Juan Barinaga”, indicaron.

Cabe mencionar que el peruano ha sido blanco de duras críticas junto al plantel de Boca Juniors tras un mal 2025, donde quedó eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores y eliminación temprana del Mundial de Clubes. Por ello, se espera que el equipo pueda cerrar de la mejor manera la temporada.

Luis Advíncula es uno de los futbolistas peruanos que ha sabido resaltar en el extranjero. Con la camiseta del ‘Xeneize’ ha vivido hasta ahora diversas situaciones; sin embargo, el popular ‘Rayo’ sigue enfocado en lograr los objetivos.