Jugadores de Universitario rechazan suspensión perfecta: "Se ha planteado una imposición"

La respuesta del plantel. Tras la suspensión perfecta de labores aplicada por la administración de Universitario, los jugadores del Primer Equipo emitieron un comunicado sentando su posición y lamentando que Carlos Moreno no haya presentado "ninguna alternativa" a su "imposición" para la rebaja salarial.

"Creemos que la actual administración del Club no reconoce este esfuerzo", destacaron los jugadores de Universitario en referencia a que la actual administración no les reconoce sus labores desde el 16 de marzo.

En el documento, el plantel de Universitario lamentó las imposiciones de Carlos Moreno y la posibilidad de quedarse sin cobrar cerca de ocho meses debido a uno de los puntos tocados por el administrador: los pagos solo se darán en caso haya ingresos en el club, es decir, con la vuelta del fútbol.

"No aceptar una propuesta no puede de ninguna manera considerarse intransigencia. El Club a nuestros ojos no ha brindado ninguna alternativa, sino ha planteado una imposición, su carta de respuesta lo confirma", aseguraron los futbolistas.

En ese mismo sentido, los jugadores de Universitario expresaron su preocupación debido a que Indecopi les aseguró que Carlos Moreno no es administrador del club y solo seguirá hasta que se elija a su reemplazo. "Esto nos genera incertidumbre y requerimos se acredite sus facultades legales", sostuvieron.

Ahora bien, el plantel de Universitario aclaró que están dispuestos a escuchar nuevamente a la administración. "Nuestra disposición para colaborar con el Club siempre existirá. Estamos convencidos que con el diálogo nacen los mejores acuerdos, siempre que exista la buena fe. La historia de Universitario merece respeto", sentencia el comunicado.

La polémica rebaja salarial planteada por Carlos Moreno

Si bien la reducción de sueldo solo debería contemplarse hasta la vuelta del fútbol, la administración de Universitario tiene otro tipo de pensamiento: además de una rebaja del 50% para los próximos tres meses, plantea una reducción del 25% hasta final de año. Un propuesta sin pies ni cabeza y que escapa a la crisis económica derivada del coronavirus.