Suspensión perfecta de labores en Universitario: Jugadores cremas podrían fichar por otros clubes

Liga 1 Movistar | La crisis económica provocada por el coronavirus ha golpeado muy duro al fútbol peruano y uno de los clubes más perjudicados es Universitario de Deportes. La administración de Carlos Moreno anunció la aplicación de la suspensión perfecta de labores mientras dure el estado de emergencia sanitaria en el Perú, es decir hasta el 11 de junio o 30 días calendarios después.

LÍBERO conversó con Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), quien afirmó que Carlos Moreno ya tenía planificado todo para tomar esta polémica decisión y que no hubo negociación con el plantel estudiantil, solo una videoconferencia para informar la crítica situación económica de la "U".

Club planteó la reducción del 50% de sueldos

"Lo único que se acordó es el club iba a mandar una propuesta. Pasó una semana y el 30 de abril enviaron una propuesta que desde todo punto de vista tenía la intención de que los jugadores no acepten porque en resumen decía que proponen un recorte salarial con un porcentaje alto mientras no entrenen y el día que vuelvan a entrenar ese recorte salarial se baja a la mitad, pero dura hasta fin de año.

Además, tampoco aseguraron que podían pagarles el nuevo sueldo y dijeron que todo eso podía acumularse como deuda para ser pagada en enero del 2021. Es decir, se podía dar el caso que los jugadores trabajaran siete meses gratis, eso era lo que pretendía Carlos Moreno en su carta. Los jugadores mandaron una carta diciendo que la propuesta no era aceptada y Moreno lo interpretó como rechazada, cuando no hubo negociación, solo una imposición.

Me parece que es una maniobra para no pagar ni desembolsar nada en el próximo mes y medio y esperar que todo regrese a la normalidad para buscar dinero, tal es así que a los jugadores en abril solo les han pagado el 27 por ciento de lo que tienen acordado en sus contratos, eso dice que ni siquiera tenían dinero para pagar. Si los jugadores aceptaban, tampoco era probable que les paguen el 50 por ciento prometido. Esto ya estaba premeditado por Carlos Moreno y su gente", señaló.

Jugadores podrían fichar por otros equipos

El abogado de la SAFAP manifestó que, debido a esta situación, los jugadores de Universitario ya no están obligados a seguir las indicaciones del comando técnico de Gregorio Pérez y tampoco van a trabajar de manera remota como lo venían haciendo desde sus domicilios acatando el aislamiento social.

Así mismo, Baldovino aseguró que los futbolistas cremas podrían desvincularse unilateralmente del club y fichar por otros equipos porque la "U" no tiene los recursos económicos para pagar sus remuneraciones mensuales.

"Los jugadores sí pueden quedar libres. Lo que dice Carlos Moreno que la FIFA prohíbe la resolución unilateral de contratos no es cierto. La FIFA dice que hay posibilidad de resolver el contrato de manera unilateral con causa justificada o sin causa justificada. Si no tiene causa justificada, el jugador pagaría una penalidad, si tiene causa justificada no pagarían nada y se pueden ir libremente.

En este caso, una de las causas puede ser que el club no tiene los medios económicos para mantener sus contratos, por lo tanto, el jugador tiene derecho a resolver el contrato de manera unilateral siguiendo los procedimientos que establece la legislación peruana al amparo de lo que establece la Constitución Política del Perú.

Los futbolistas tienen derecho a renunciar, derecho de buscar trabajo en otro lugar porque en el actual no pueden cumplir económicamente y eso no lo puede evitar ni la "U", ni la FIFA porque ya hay mucha jurisprudencia en el Perú, incluso a nivel internacional, hasta en la FIFA, así que si algún jugador de Universitario se quiere ir, puede hacerlo".

Indecopi siembra dudas

El pasado 4 de marzo, la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi resolvió dejar sin efecto el registro de Carlos Moreno como persona autorizada para actuar como administrador de deudores sometidos a procedimiento concursal por incumplimiento de la Ley General del Sistema Concursal.

Sin embargo, la misma resolución dispone que Carlos Moreno se mantenga provisionalmente en el cargo de administador en los procesos concursales en los que haya sido designado como tal, hasta que las respectivas Juntas de Acreedores designen a su reemplazo, debiendo realizar únicamente los actos de administración correspondientes.

El documento también señala que Carlos Moreno no puede efectuar actos de disposición del patrimonio del deudor, bajo apercibimiento de ser sancionado. ¿Los jugadores no son patrimonio de Universitario de Deportes?

"Moreno fue a pedirle un préstamo al Consorcio y le pidieron sus poderes en Registros Públicos para firmar contratos, no puede hacerlo porque no tiene registro, está atado de manos, no puede gestionar plata para Universitario, no puede vender facturas y como no puede conseguir dinero por ningún lado, aplicó la suspensión perfecta de labores agarrándose de los jugadores.

Yo entiendo que los jugadores sí son patrimonio del club porque a la hora de hacer una transferencia son considerados activos del club, es un tema a discutir. Lo más importante es que para realizar un trámite en el Ministerio de Trabajo, Moreno tiene que presentar poderes en Registros Públicos, eso es lo que dice el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos)", reveló Baldovino.