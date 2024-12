Universitario: administrador crema afirma que Ley 31279 no aplica la club

Universitario | Tras la Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, publicada en el Diario El Peruano, el administrador crema, Luis Sierralta fue claro en afirmar que no involucra al club.

En conferencia de prensa, el administrador de Universitario fue enfático. "Nuestra administración ya se pronunció sobre este tema hasta en dos oportunidades y nos ratificamos en decir que esta Ley 31279 no se aplica para Universitario de Deportes. Y es que esta norma aprobada y publicada no incluye a aquellos clubes que se encuentren en proceso concursal bajo el mandato de la Ley 27809, en la que sí se encuentra el club Universitario", expresó.

Sobre alguna inestabilidad que puede generar al club dicha ley, agregó. "el gerente deportivo, el entrenador y el capitán del equipo solo tienen la preocupación de jugar, ganar y campeonar. No hay otra y eso es lo que estamos buscando. Descarto que esto traiga inestabilidad porque estamos bajo la Ley 27809 desde el 14 de julio del 2016".

Luis Sierralta mencionó. "siempre se tiene que acatar la Ley, pero la publicada ayer no se aplica, ni le alcanza a la 'U'. Por ello, si un funcionario de la Sunat quiere aplicar algo que no dice la ley estaría cometiendo una irregularidad y esto sería una arbitrariedad y presuntamente un delito de abuso de autoridad. Pero, sinceramente, no creo que ninguna autoridad de la Sunat puede interpretar la ley como se le antoje".