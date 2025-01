Comizzo envía otra indirecta a Cristal: "A nosotros siempre nos ahogan"

El entrenador de Universitario de Deportes , Ángel Comizzo , dio a conocer que, no se encuentra conforme con el resultado, ya que aseguró que, su equipo mostró buen despliegue en el campo de juego pese a que finalmente Carlos A. Mannucci lo venció por 3-1 en el Estadio Miguel Grau.

"Recién manifestaba que quiero ser un poco cauto, estar más tranquilo para analizar todo de la mejor manera. No es fácil asimilar una derrota ante tanto despliegue de fútbol, de equipo y todo lo que ha mostrado en el campo de juego. Pero el fútbol se gana con goles, no me voy conforme para nada", indicó para RPP.