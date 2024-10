¿Adiós Gremco? Indecopi suspendió proceso concursal en Universitario

Los hinchas de Universitario no solo tienen la mente puesta en lo futbolístico, también en lo que sucede fuera de las canchas. La situación anda movida en tienda 'merengue' y el último viernes, se informó que la administración de Luis Sierralta se quedó sin facultades.

Indecopi y el comunicado sobre Universitario.

Cabe mencionar que la Sunat se encuentra evaluando a los postulantes y hasta la fecha no ha anunciado quién será el encargado de tomas las decisiones en Universitario . De momento, Naike Vega Valentín se encuentra a cargo provisionalmente.

Con el comunicado de Indecopi, la llegada de Martín Palermo a Universitario se complicó. La administración de Sierralta era la que tenía en mente fichar al DT argentino. Sin embargo, ya no tienen las facultades y el contrato del ex jugador no tendría validez.