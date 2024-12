Arley Rodríguez tras renovar con Alianza: "Farfán fue fundamental, se lo agradecí"

"Alianza es uno de los equipos con el que me identifico mucho, ojalá no sea solo por el 2022 sino mucho tiempo más. Sentí el cariño de los hinchas por redes y demás, voy a trabajar día a día", expresó el nacido en la Isla San Andrés a 'Fútbol como cancha'.

Respecto a cómo vivió las horas previas a su renovación, Rodríguez aseveró que "el profesor Carlos Bustos me dijo que esté tranquilo, que el tema del cupo de extranjeros era complicado y que no me desesperara". Asimismo, Arley aseveró que confía en tener más minutos este 2022: "Quizá no tuve la regularidad que pensé, pero ahora con los torneos (Liga 1 y Libertadores) quizá tenga mayor chance".