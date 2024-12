Agustín Lozano asegura que respetarán resolución del TAS que mantiene a Binacional en la Liga 1

El titular de la FPF agrega que la tabla de posiciones será actualizada por las autoridades competentes. "En cuanto a como queda la tabla, qué decisiones, eso no es algo que a mí me corresponda. La Federación es una institución que tiene estatutariamente su órganos independientes y lo que determina son los órganos independientes que son la comisión disciplinaria, la comisión de apelaciones como también en algún momento la comisión de licencias, no es el presidente de la federación", menciona.