Sporting Cristal: Las novedades en el once para enfrentar a Sport Huancayo

Los amistosos de pretemporada le garantiza un lugar en el once titular de Sporting Cristal en el debut de la Liga 1 ante Sport Huancayo . Percy Liza anotó en los cuatro partidos amistosos y apunta a brillar en la primera jornada para perfilar su posible venta al exterior a mitad de año.

La “Figura” no desentonó cuando fue requerido en el once e incluso aprovechó que el refuerzo colombiano Jhon Jairo Mosquera todavía no goza de una buena adaptación a la filosofía que requiere el comando técnico.