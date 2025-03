Raúl Ruidíaz es relacionado con este club y lanzó una publicación que ilusiona a sus hinchas

La incertidumbre por saber a qué equipo va a llegar Raúl RuidÍaz es una cuestión que se hacen todos los hinchas del fútbol peruano. A pesar de eso, los rumores de un nuevo cuadro están casi por confirmar. Ante esto, el futbolista no deja de lanzar guiños a qué club irá esta temporada 2025 .

En el encuentro disputado por Ayacucho FC (2) y Melgar (3) por la jornada 6 de la Liga 1 se pudo ver que entre los espectadores al ex seleccionado peruano. El delantero hizo público este hecho y colgó en sus redes sociales imágenes desde el Estadio Ciudad de Cumana.

En las fotos publicadas por Ruidíaz se puede ver que está acompañado de sus hijos y están espectando el encuentro entre uno de sus ex equipos (Melgar) y el que podría ser su nueva familia (Ayacucho FC).

La historia publicada por Raúl Ruidíaz en Ayacucho. Foto: Instagram

Esta posibilidad es todavía incierto, pero por el momento no hay posibilidad, según indico Manuel Barreto, director deportivo de Universitario de Deportes. “Son especulaciones. Es un tema que viene ya de mucho tiempo, que lo mejor es, por respeto a todas las partes, no seguir ahondando”, indicó el ex jugador a Gol Perú. Además, añadió que confía en el plantel actual. “Nosotros estamos totalmente enfocados en lo que se viene y Jean (Ferrari) también fue súper claro cuando se lo preguntaron. Estamos fuertes y convencidos del plantel”, puntualizó, descartando la vuelta del 9 a la "U".