Figura de Los Chankas lanza rotundo calificativo sobre Alianza Lima: "Es un rival de..."

El elenco visitante tendrá una difícil prueba de fuego en Matute ante los dirigidos por Néstor Gorosito que vienen haciendo bien las cosas en la presente temporada. En ese contexto, y a pocos días del encuentro, Daniel Ferreyra , ex guardameta y ahora director deportivo del cuadro andahuaylino, se pronunció al respecto.

Los Chankas se alistan para visitar a Alianza Lima en Matute

“Es un rival de jerarquía, preparado para jugar Copa Libertadores y va a jugar de local. Entendemos que quizás no juega con el once titular que normalmente presenta, pero sus once suplentes son titulares en cualquier club, por ello será igual de complejo, los chicos han trabajado muy bien, han aceptado el cambio y ya está trabajando Walter con nosotros en Andahuaylas”, sostuvo.