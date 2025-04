Este triunfo del club de La Victoria ha hecho que comiencen a meterse en la pelea por levantar el título del primer certamen del año . De eso es consciente el guardameta de 32 años , quien tras el pitido final no dudo en advertir a los rivales por el liderato del Apertura, asegurando que los aliancistas van a luchar para ser campeones y así lo demuestra la tabla de posiciones. Asimismo, mencionó que buscarán vencer a Los Chankas en Matute para no alejarse de los primeros puestos.

"Estamos para aparecer en esos momentos que el equipo lo necesita y feliz por dejar el arco en cero y los tres puntos. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, no tengo nada que reprochar a mis compañeros porque se entregaron al máximo. Alianza va a pelear el campeonato, la tabla lo dice. Vamos a tratar de no desprendernos de los primeros lugares y el viernes tenemos que conseguir los tres puntos", declaró en entrevista con Jax Latin Media y otros medios de comunicación en zona mixta.