Rainer Torres, emblemático exjugador de Universitario de Deportes, salió al frente para dar su descargo sobre lo sucedido en contra de Miguel Ángel Torres tras su renuncia del cargo de administrador provisional de Sport Boys en medio de un cargamontón por parte de la hinchada.

Rainer Torres rompió su silencio tras la renuncia de Miguel Ángel Torres a Sport Boys

Miguel Torres, quien había asumido como administrador de Boys por elección de la SUNAT, tomó la decisión de dejar el cargo después de un día de funciones, al estar envuelto en un problema por tener dentro de su equipo de trabajo a un dirigente con un pasado oscuro en el cuadro rosado.

Ante esto, Rainer rompió su silencio para dar un mensaje de apoyo y dejó en claro que para él el popular 'Frodo' es una excelente persona y conoce sus capacidades.

Rainer Torres dio fuerte comentario sobre la renuncia de Miguel Ángel Torres a la administración de Sport Boys.

"Me pierdo un par de días y veo que Miguel es elegido como administrador del Boys y que horas después renuncia al cargo. Como siempre dije, sé de las capacidades de Miguel y sé que algún día llegará su momento para demostrarlo. ¡Cómo te extraño, mi Perú!", afirmó.

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys

Con el fin de demostrar que no está envuelto en ningún problema y que no entra al club con el fin de conseguir poder económico, Miguel Ángel Torres, usó su 'X' para tomar cartas al asunto y renunció de forma contundente.

"Soy de los que creen que, cuando no eres bien recibido en un lugar, lo mejor es no forzar las cosas y tomar otro rumbo. Nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero", comenzó.

"Me preparé para asumir este tipo de retos, pero entiendo que quizás no me corresponda afrontarlos. En ese sentido, en las próximas horas formalizaré ante la SUNAT mi renuncia como administrador temporal de Sport Boys Association", concluyó.