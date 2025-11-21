Facundo Callejo, delantero de Cusco FC, revela las ofertas que tiene para 2026: "De clubes..."

Facundo Callejo despejó todas las dudas luego de hablar de su posible salida de Cusco FC, club al que llegó para convertirse en uno de los delanteros más certeros del fútbol peruano. Debido a sus buenas actuaciones, se especula que podría dejar el cuadro imperial para reforzar otro equipo a nivel nacional.

El delantero argentino que juega actualmente en Cusco FC reveló cuáles son los planes que tiene para la temporada 2026 y si finalmente se desvinculará del equipo con el cual tiene contrato hasta 2027.

Facundo Callejo revela si continuará o no en Cusco FC

El nombre de Facundo Callejo es uno de los que sonó fuerte en el mundo de Universitario de Deportes y tras el duelo que tuvieron en Lima, se especuló que estarían avanzando en su fichaje. Por ello, el atacante conversó con GOLPERÚ para hablar sobre su futuro y si tiene planes de dejar Cusco.

"Hoy por hoy estamos a días de un partido recontra importante. Hace mes y medio que no hablo sobre eso con él (representante) porque nos decimos cosas cotidianas, pero de clubes ellos saben que no quiero saber nada todavía", indicó.

Facundo Callejo aseguró estar muy enfocado en los próximos retos que tiene con Cusco FC y que el primer objetivo será conseguir el cupo de Perú 2 para clasificar de manera directa a la Copa Libertadores 2026. "El torneo vuelve a arrancar en enero y tenemos 40 o 50 días para ver una posibilidad. Ahora no tiene sentido. La persona que trabaja para mí sabe", explicó.

¿Cuánto vale el pase de Facundo Callejo?

A sus 33 años, el delantero centro Facundo Callejo es uno de los futbolistas que podría dar el gran salto a un equipo grande del fútbol peruano. Su pase actual tiene un valor de 400 mil euros, según el portal Transfermarket.