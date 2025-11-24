Fue el '9' de la selección peruana y reveló que puede retirarse este año: "Me toca ir..."

A lo largo de los últimos años, diversos delanteros han defendido la camiseta de la selección peruana, como Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz y Hernán Rengifo, este último todavía activo y anotando goles en ADT. Sin embargo, el artillero pudo haber jugado su último partido como profesional.

El popular 'Charapa' aseguro que si bien le gustaría seguir jugando al fútbol, este también dejó entrever que el retiro es una posibilidad en caso no les llegue ofertas para la próxima temporada.

"Siempre digo que gusta jugar, entonces al final si se da la chance de poder retirarnos o no ya se verá en el transcurso de los días. Acaba mi contrato hoy y me toca ir a casa a ver si hay chances o no. No es solamente jugar, a veces nos toca estar de otro lado", declaró el delantero de 42 años para Ovación.

Hernán Renfigo juega en ADT.

Renfigo también lamentó que su equipo no haya podido clasificar a la Copa Sudamericana, pese a que en las última fechas estuvo cerca de la zona de clasificación a dicho internacional.

"Ha sido un año duro, difícil desde el comienzo. Hemos tenido altibajos que nos ha complicado. Llegar a última fecha teniendo chances y quedar en la orilla creo que fue difícil, a pesar que tuvimos un par de chances. Hicimos todo lo posible. Creo que merecimos más, pero el fútbol es así", agregó.

Hernán Rengifo jugó en la selección peruana

Hernán Rengifo jugó 23 partidos en la selección peruana y convirtió seis goles. Recordemos que el 'Charapa' fue titular en varios partidos de las Eliminatorias a Sudáfrica 2010.