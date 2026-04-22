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Universitario - Alianza Atlético por la Liga 1 2026: fecha, a qué hora, entradas y dónde ver
Universitario vs. Alianza Atlético juegan en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Apertura. Horarios y dónde ver el partido clave por el campeonato.
Universitario quiere recuperar su mejor nivel deportivo y pelear el título del Torneo Apertura. Por la fecha 12 del campeonato, los cremas se medirán contra Alianza Atlético en el Estadio Monumental con la obligación de ganar.
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¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Atlético?
El partido entre Universitario y Alianza Atlético se realizará este domingo 26 de abril en el Estadio Monumental.
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Atlético?
Universitario y Alianza Atlético juegan a las 6.00 p. m. (en Perú, Colombia y Ecuador). En México, el duelo se realizará a las 5.00 p. m. En Chile, Venezuela y Bolivia, el partido es a las 7.00 p. m. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 8.00 p. m.
¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético?
La transmisión del partido entre Universitario y Alianza Atlético estará a cargo de L1 MAX canal que cuenta con los derechos televisivos de los cremas.
Por streaming, el compromiso lo puedes seguir por L1 Play y Movistar Play. Además, en Libero.pe te llevaremos todos los detalles del compromiso.
Universitario vs. Alianza Atlético: entradas
- Norte: S/ 20
- Sur: S/ 20
- Oriente: S/ 50
- Occidente (lateral): S/ 60
- Occidente (central): S/ 70
- Palco Monumental: S/ 160
- Experiencia crema: S/ 425
- Butacas negras: S/ 325
Las entradas están a la venta por Ticketmaster.
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