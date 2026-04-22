Universitario - Alianza Atlético por la Liga 1 2026: fecha, a qué hora, entradas y dónde ver

Universitario quiere recuperar su mejor nivel deportivo y pelear el título del Torneo Apertura. Por la fecha 12 del campeonato, los cremas se medirán contra Alianza Atlético en el Estadio Monumental con la obligación de ganar.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Atlético?

El partido entre Universitario y Alianza Atlético se realizará este domingo 26 de abril en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitario y Alianza Atlético juegan a las 6.00 p. m. (en Perú, Colombia y Ecuador). En México, el duelo se realizará a las 5.00 p. m. En Chile, Venezuela y Bolivia, el partido es a las 7.00 p. m. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 8.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético?

La transmisión del partido entre Universitario y Alianza Atlético estará a cargo de L1 MAX canal que cuenta con los derechos televisivos de los cremas.

Por streaming, el compromiso lo puedes seguir por L1 Play y Movistar Play. Además, en Libero.pe te llevaremos todos los detalles del compromiso.

Universitario vs. Alianza Atlético: entradas

Norte: S/ 20

Sur: S/ 20

Oriente: S/ 50

Occidente (lateral): S/ 60

Occidente (central): S/ 70

Palco Monumental: S/ 160

Experiencia crema: S/ 425

Butacas negras: S/ 325

Las entradas están a la venta por Ticketmaster.