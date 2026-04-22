0
EN VIVO
Universitario vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1

Universitario - Alianza Atlético por la Liga 1 2026: fecha, a qué hora, entradas y dónde ver

Universitario vs. Alianza Atlético juegan en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Apertura. Horarios y dónde ver el partido clave por el campeonato.

Jesús Yupanqui
Universitario se medirá contra Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura.
Universitario se medirá contra Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura. | FOTO: Universitario y Alianza Atlético
COMPARTIR

Universitario quiere recuperar su mejor nivel deportivo y pelear el título del Torneo Apertura. Por la fecha 12 del campeonato, los cremas se medirán contra Alianza Atlético en el Estadio Monumental con la obligación de ganar.

Pésima noticia para Universitario sobre Jorge Fossati.

PUEDES VER: Pésima noticia para Universitario sobre Jorge Fossati: "Para que la gente deje de soñar"

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Atlético?

El partido entre Universitario y Alianza Atlético se realizará este domingo 26 de abril en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitario y Alianza Atlético juegan a las 6.00 p. m. (en Perú, Colombia y Ecuador). En México, el duelo se realizará a las 5.00 p. m. En Chile, Venezuela y Bolivia, el partido es a las 7.00 p. m. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 8.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético?

La transmisión del partido entre Universitario y Alianza Atlético estará a cargo de L1 MAX canal que cuenta con los derechos televisivos de los cremas.

Por streaming, el compromiso lo puedes seguir por L1 Play y Movistar Play. Además, en Libero.pe te llevaremos todos los detalles del compromiso.

Universitario vs. Alianza Atlético: entradas

  • Norte: S/ 20
  • Sur: S/ 20
  • Oriente: S/ 50
  • Occidente (lateral): S/ 60
  • Occidente (central): S/ 70
  • Palco Monumental: S/ 160
  • Experiencia crema: S/ 425
  • Butacas negras: S/ 325

Las entradas están a la venta por Ticketmaster.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO vía Liga 1 MAX por el Torneo Apertura 2026

  2. Álex Valera y su remate magistral para anotar el 3-0 de Universitario sobre Garcilaso

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano