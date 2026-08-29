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Alineaciones Sporting Cristal vs Sport Boys por el Clausura: las potentes oncenas para el duelo en el Callao
La ‘Misilera’ llega motivada tras golear 5-1 a Cienciano, mientras que Cristal busca recuperar la senda del triunfo luego de perder 3-1 ante Alianza Atlético.
Sport Boys y Sporting Cristal se medirán este domingo 30 de agosto por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en el estadio Miguel Grau del Callao. La ‘Misilera’ afrontará este compromiso motivada luego de golear 5-1 a Cienciano en su última presentación. Por su parte, el cuadro rimense intentará volver al triunfo después de caer 3-1 ante Alianza Atlético en Sullana. Tras dicho resultado, Cristal marcha en el sexto lugar del Clausura con 10 puntos, mientras que Boys ocupa la cuarta posición con 11 unidades.
Alineaciones Sporting Cristal vs Sport Boys
Sporting Cristal saldría al terreno de juego con Enriquez en el arco; mientras que la defensa estaría conformada por Sosa, Araujo, Lutiger y Da Silva. En el mediocampo, Távara, Wisdom, Yotún y Cuesta serían los encargados de manejar las acciones, dejando en el ataque a González y Hoyos.
Por su parte, Sport Boys formaría con Diego Melián en el arco; mientras que Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas y Mathías Llontop integrarían la línea defensiva. En el mediocampo estarían Oslimg Mora, Nicolás Da Campo y Jostin Alarcón, mientras que Christian Cueva, Luis Urruti y Pablo Erustes completarían el ataque de la ‘Misilera’.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Sport Boys?
Sport Boys y Sporting Cristal se enfrentarán este domingo 30 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 3.30 p. m. en el estadio Miguel Grau del Callao, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en esta jornada de la Liga 1.
Últimos partidos de Sporting Cristal vs Sport Boys
- 15.03.2026: Sporting Cristal 3-0 Sport Boys
- 26.07.2025: Sport Boys 2-0 Sporting Cristal
- 16.02.2025: Sporting Cristal 2-1 Sport Boys
- 21.07.2024: Sporting Cristal 4-0 Sport Boys
- 4.02.2024: Sport Boys 1-3 Sporting Cristal
¡Vamos al Circo!
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