Sin Yuriel Celi: lista de convocados para el tercer microciclo de la Selección Peruana Sub 20

No hay tiempo que perder y eso lo saben muy bien en la Videna. Si bien el comando técnico de la Selección Peruana ya inició los trabajos pensando en el debut ante Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022, la Sub 20 no se queda atrás y este miércoles dio a conocer la lista de convocados.

A través de las redes sociales de la Selección Peruana, Carlos Silvestri informó de los 26 futbolistas que serán parte de este tercer microciclo en este 2020 pensando en el próximo Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo el próximo año en Colombia.

De acuerdo al comunicado, los mencionados jugadores deberán presentarse del 14 al 23 de septiembre en la Videna para ponerse a disposición del DT Carlos Silvestri, el mismo que dirigió a la última Sub 17 que quedó por muy poco de clasificarse al Mundial.

Sin embargo, en la lista de convocados llamó la atención no ver el nombre de Yuriel Celi, jugador de Cantolao que se encuentra en la mira del Racing Club de Argentina así como la de Óscar Pinto, quien tuvo minutos en el último choque de la San Martín en el Apertura 2020.

Para este microciclo de la Sub 20, Alianza Lima aporta con nueve futbolistas entre los que resaltan Jeremy Escate, Sebastien Pineau y Carlos Montoya, quienes actualmente pertenecen al equipo de la reserva blanquiazul. Los restantes están a préstamo en otros equipos.

Como se recuerda, en el segundo microciclo de la Sub 20, los dirigidos por Silvestri hicieron de sparring con la Selección Peruana tras el primer llamado local de Ricardo Gareca luego de la para obligada por coronavirus.

Selección Peruana Sub 20: lista de convocados

Exlander Sanes

Aron Sánchez

Carlos Montoya

Jeremy Escate

Sebastián Pineau

Axel Moyano

Diego Espinoza

Erick Canales

José Gallardo

Diego Enriquez

Sharif Ramírez

Rotceh Aguilar

Adrián Ascues

Emilio Saba

Jorge Cabezudo

José Racchumick

Jesús Castillo

Diego Soto

Franchesco Flores

Mathias Llontop

Héctor Bazán

Massimo Sandi

Mathias Carpio

Carlos Ruiz

José Rugel

Diego Mesia