Pablo Cárdenas asegura que Advíncula es su única competencia en Perú

En ese sentido, Pablo Cárdenas habló sobre una eventual convocatoria de Ricardo Gareca . El lateral derecho precisó a AS de Chile que no le cierra las puertas a ninguna convocatoria y cree que puede ser de gran ayuda a la defensa nacional. "Desde la Selección Peruana tienen un poco más de llegada conmigo, podría optar a ellos", fue lo primero que dijo.

"Si bien uno nació acá en Chile, y todo es Chile, si se llegara a dar esa oportunidad, obviamente que no cerraría ninguna puerta. Se vería bien. Si es así, no estaría malo ir. Pero obvio que mi prioridad puede ser un poco más Chile. Pero si de aquí veo que no me llaman, no hay contacto conmigo, obviamente optaría por irme allá", precisó a la fuente mencionada.