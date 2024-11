Richard Páez pidió que Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula no estén ante Venezuela

La Selección Peruana está obligada a sumar de a tres ante su similar de Venezuela en el Estadio Nacional. Luego de haber empatado ante Uruguay, los dirigidos por Ricardo Gareca se juegan la vida ante la 'Vinotinto', por lo que no sería nada descabellado que el 'Tigre' ponga desde el vamos a Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero .

En diálogo con "Las Voces del Fútbol", el recordado ex DT de Alianza Lima, así como lo fue en la Selección Mayor de Venezuela, no dudó en ver a la Bicolor como un rival difícil que tiene a buenos delanteros como Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero.

"Me gustó mucho Lapadula en la Copa América. Fue un jugador que me demostró ese estilo de jugador que resuelve antes de recibir la pelota. Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula son delanteros de grandísimo nivel. Yo no quisiera que ninguno de los dos esté ante Venezuela", manifestó Páez en "Las Voces del Fútbol".