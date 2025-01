Miguel Trauco tras empate ante Ecuador: "Seguimos dependiendo de nosotros mismos"

No sé logró hoy el triunfo, pero tampoco se perdió. La Selección Peruana tuvo un duelo complicado ante Ecuador en Lima e igualó 1-1 en el Estadio Nacional por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Eso sí, Miguel Trauco también habló de lo malo y lamentó los errores de la bicolor: "En estas instancias no los pueden hacer un gol de esa manera. Pecamos en no salir concentrados. Nos costó ante un rival que vino hacer su trabajo. Pero, bueno, gracias a Dios, reaccionamos. No logramos los tres, pero este punto también ayuda"