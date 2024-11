Alexander Callens sobre el gol no cobrado a Perú: "Nos han robado"

El portero uruguayo no pudo contener el balón y se terminó metiendo con el balón a su propio arco. Ante los reclamos, el árbitro del partido y el VAR decidieron no revisar la jugada.

Alexander Callens se mostró molestó y señaló que fue un robo. El defensor peruano explicó que habló con el árbitro y le dijo que el balón no ingresó.

"Le dije al árbitro que revise y me dijo que si lo revisó. Toda la gente dice que es gol. Me acaban de enseñar la imagen y es gol. Nos han robado. Eso es un robo. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto", indicó Callens a Movistar Deportes.