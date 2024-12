DT de la selección peruana dejó un sentido mensaje: "Ojalá podamos estar aquí"

"Hablando de desarrollo, tuvimos la creación e la categoría Sub 15. Dentro de la metodología que estamos haciendo desde enero ya estamos teniendo resultados. Con la Sub 17 ganamos un partido en un Sudamericano, que no lográbamos hace tiempo. De ahí en el Sudamericano Sub 20 logramos estar en el hexagonal después de muchos años. Ojalá podamos estar aquí un tiempo y dejar las selecciones femeninas de una mejor manera", explicó la entrenadora brasileña.