Árbitro chileno Cristian Garay impacta y le responde a Paolo Guerrero: "No me hago cargo"

"Me dijo 'hemos estado hablando con el equipo de arbitraje y lamentablemente todas las dudosas fueron en contra de Perú. Hasta entiendo la situación, Paolo Guerrero me reclamó mucho, pero fue muy respetuoso en la cancha. Lo que dijo fuera yo no me hago cargo'. Pero estaba tranquilo con el partido que había hecho", manifestó Rebagliati.