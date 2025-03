Rebagliati revela diálogo con el árbitro sobre gol anulado a Reyna: "Tenía cara de culpable"

" Me tocó volver en el mismo avión que el árbitro , le pude preguntar un par de cosas. Primero sobre el penal, le pregunté si vio la imagen porque no la revisó y me dijo que: ' Zambrano fue imprudente y él lo sabe porque fue de los que menos reclamó . Si bien Martínez exagera la caída, hay un contacto tarde de Zambrano y es una falta . No tenía porque ir abajo en esa jugada.'" mencionó.

Sobre la mano de Bryan Reyna, expresó que Garay le confesó que: "desde el inicio sospechaba porque la trayectoria de la pelota cambia, no es normal, pero no tenía ninguna certeza, cuando me dan la repetición fue lo suficientemente claro. El gol lo hace con la mano, no es de cabeza y al ser una mano en ataque no hay discusión. Ahí también me quedo con que el que menos me reclama es Bryan Reyna, él tenía cara de culpable".