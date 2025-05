Con Cueva y Hohberg: Las ausencias más importantes en la convocatoria de la selección peruana

La selección peruana anunció este domingo su lista de convocados para los partidos ante Colombia en Barranquilla y Ecuador de local por las Eliminatorias 2026. Son 25 jugadores que integran la nómina armada por Óscar Ibáñez con miras a estos duelos, donde está en juego las últimas chances de clasificación al próximo Mundial. Sin embargo, los hinchas quedaron impactados al ver que algunas figuras no fueron llamadas. A continuación, conoce las ausencias más resaltantes con miras a la fecha FIFA de junio.

Las ausencias más importantes en la lista de convocados de la selección peruana

Sin lugar a dudas, el nombre que más sorpresa ha generado en los hinchas al no verlo entre los citados por la Bicolor es el de Christian Cueva. Hace un corto tiempo, el periodista Gustavo Peralta comentó que habían grandes chances de ver a 'Aladino' nuevamente con el combinado nacional, sobre todo por su buen momento en Cienciano tanto en Liga 1 como en Copa Sudamericana. Sin embargo, el comando técnico decidió prescindir de sus servicios en esta oportunidad.

Christian Cueva encabeza la lista de ausencias de la selección peruana. Foto: Cienciano

Otro de los futbolistas que se presumía su presencia pero que al final no fue convocado es Alejandro Hohberg. En los últimos días se había revelado que Sport Boys había recibido una carta de reserva de la FPF por el 'Enano', quien la está rompiendo con el cuadro rosado y es uno de los goleadores del Apertura con 8 tantos. No obstante, con el pasar de las horas fue perdiendo fuerza e Ibáñez finalmente tomó la determinación de dejarlo fuera de la Blanquirroja.

Se presumía que Alejandro Hohberg sería convocado a la selección peruana, pero no fue así. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Si comparamos esta convocatoria con la de marzo pasado, también se puede notar un par de ausencias importantes. Las dos son en zona defensiva. Una de ellas es la de Aldo Corzo, quien no ha venido teniendo buenos rendimientos con Universitario y tras la derrota de los cremas contra Juan Pablo II, se lesionó en el posterior del muslo izquierdo.

Aldo Corzo no fue convocado a la selección peruana tras estar en la lista de marzo. Foto: Universitario de Deportes

Por último, y no menos importante, se encuentra Miguel Araujo. El zaguero central no ha jugado en todo lo que llevamos del 2025 ya que tuvo unos problemas migratorios que ha solucionado hace poco y recién podrá reintegrarse al Portland Timbers de la MLS, siendo su falta de continuidad la razón principal de no estar esta vez con el combinado nacional.

Miguel Araujo tampoco integrará en esta ocasión la lista de convocados de la selección peruana. Foto: Líbero

Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias 2026

Revisa la lista de jugadores citados por Óscar Ibañez con el objetivo de sacar buenos resultados ante Colombia y Ecuador para seguir con opciones de clasificación al Mundial 2026.

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar), Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar), Diego Enríquez (Sporting Cristal) Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Luis Abram (Atlanta United), César Inga (Universitario), Oliver Sonne (Burnley), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Alianza Lima)

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Luis Abram (Atlanta United), César Inga (Universitario), Oliver Sonne (Burnley), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Alianza Lima) Volantes: Renato Tapia (Leganés), Pedro Aquino (Santos Laguna), Erick Noriega (Alianza Lima), Piero Quispe (Pumas), Sergio Peña (PAOK Salónica), André Carrillo (Corinthians), Edison Flores (Universitario)

Renato Tapia (Leganés), Pedro Aquino (Santos Laguna), Erick Noriega (Alianza Lima), Piero Quispe (Pumas), Sergio Peña (PAOK Salónica), André Carrillo (Corinthians), Edison Flores (Universitario) Delanteros: Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Bryan Reyna (Belgrano), Kenji Cabrera (Melgar), Gianluca Lapadula (Spezia Calcio), Paolo Guerrero (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali)

Lista de convocados de la selección peruana para los partidos por Eliminatorias 2026 ante Colombia y Ecuador. Foto: FPF