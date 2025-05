Giancarlo Granda no se guardó y criticó fuertemente la convocatoria de Sonne: "No tiene..."

Óscar Ibáñez anunció su lista de convocados para la nueva fecha FIFA de junio, donde la selección peruana se medirá ante sus similares de Colombia y Ecuador. No obstante, como es costumbre, este llamado ha generado muchas críticas. En medio de ello, sorprendió que Giancarlo Granda criticara firmemente la convocatoria de Oliver Sonne.

Giancarlo Granda criticó la convocatoria de Oliver Sonne

El popular 'Flaco' apareció en la última edición del programa Después de Todo, donde analizó la lista de convocados de Ibáñez. Sobre ello, hizo especial énfasis en el llamado del 'Vikingo', pues criticó seriamente su falta de continuidad en el Burnley y expresó que su convocatoria se debe netamente a lo que ya ha mostrado en la selección.

Video: Movistar Deportes

"Hay 25 convocados, y uno de ellos es Oliver Sonne. De los últimos 23 partidos, Sonne estuvo en el banco y no ingresó en 20 de ellos; en los otros 3 apenas sumó algunos minutos en el Burnley. A partir de la continuidad, no tiene mucha lógica su convocatoria. Es un jugador que Óscar (Ibáñez) lo lleva porque sabe lo que puede dar en la selección, pero hoy no tiene continuidad", expresó.

Las palabras de Granda han sorprendido a los aficionados de la 'Bicolor', ya que Sonne es uno de los jugadores más queridos por los hinchas. No obstante, habría que esperar para ver si será considerado para los duelos en este parón de selecciones, ya que en los dos encuentros anteriores del combinado nacional, se terminó quedando en el banquillo.

Número de Oliver Sonne esta temporada

El danés-peruano sorprendió al ser anunciado como uno de los flamantes refuerzos del Burnley a mitad de la temporada, donde finalmente logró ascender a la Premier League. Sin embargo, no ha logrado mantener la regularidad que mostraba en el Silkerbog IF.

Durante la temporada Oliver Sonne ha disputado 22 partidos (18 con el Silkerbog y solo 4 con el Burnley). Lastimosamente, para los aficionados peruanos, el 'Vikingo' no ha logrado anotar ni dar asistencias con el conjunto inglés. Sin embargo, con su exequipo pudo convertir 4 goles y brindar la misma cantidad de asistencias.