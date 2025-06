Mr. Peet elogió a Guerrero y dio llamativo comentario sobre Luis Ramos en Perú: "No estoy..."

La selección peruana se aferra al milagro de la clasificación al Mundial 2026 con el empate 0-0 contra Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias. El elenco de Óscar Ibáñez evidenció un buen planteamiento defensivo pero no fue suficiente para superar al conjunto cafetero en Barranquilla.

Mr. Peet dio rotundo comentario sobre Luis Ramos tras el Perú vs Colombia

Por este motivo, en el análisis post partido, el periodista Peter Arévalo más conocido como Mr. Peet destacó al delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, quien jugó como titular. Asimismo, lanzó un rotundo comentario de la labor que tuvo el atacante de América de Cali, Luis Ramos.

Según sus recientes declaraciones, tras el ingreso del futbolista con pasado en Cusco FC, la defensa colombiana tuvo menor trabajo. Caso contrario de lo que sucedía mientras el 'Depredador' se encontraba en el terreno de juego, pues complicó a los zagueros de Colombia durante toda la primera mitad.

Paolo Guerrero fue titular ante Colombia por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026

"Yo no estoy diciendo que de aquí en adelante (Luis Ramos) no sea el goleador de la selección, pero miren los movimientos. En el primer tiempo Guerrero fijó a los centrales con sus 41 años, y en el segundo tiempo, Davinson Sánchez y Yerry Mina estaban en nuestra cancha. No digo que haya estado mal el cambio, probablemente hasta él lo pidió, pero para que vean la diferencia", sostuvo.

Para finalizar, el narrador deportivo aprovechó para elogiar firmemente la jerarquía del histórico capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero. Del mismo modo, dejó en claro que el delantero del cuadro blanquiazul fue clave para generar una jugada de peligro que por poco convierte Edison Flores.

"Los defensores cuando te marcan no te miran el DNI, te miran la trayectoria y el tipo de jugador que eres. Quien propició la única jugada clara de gol en el partido fue Paolo Guerrero, así te j...", sentenció.