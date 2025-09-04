El 1x1 de Perú tras derrota por goleada ante Uruguay que lo eliminó del Mundial 2026

Cuando la selección peruana tuvo todos los resultados a su favor para aferrarse a la esperanza de clasificar al Mundial 2026, terminó cayendo 3-0 ante Uruguay en Montevideo y le dijo adiós por segunda vez consecutiva a la máxima cita de la FIFA. Ante ello, LÍBERO te presenta el 1x1 de todos los futbolistas que estuvieron en el campo del Estadio Centenario.

Pedro Gallese (6.5): Gracias a algunas de sus intervenciones el marcador no fue más abultado. Cometió un blooper en una de las acciones de la primera parte, por lo que su rendimiento no fue pleno en este choque ante Uruguay.

Luis Advíncula (6.0): No tuvo mucho contacto con el balón y no fue preciso en ciertos tramos del compromiso. Se nota la poca continuidad futbolística que le es esquiva en Boca.

Renzo Garcés (6.0): Fue uno de los que más despejes tuvo a lo largo del compromiso. Sin embargo, pierde potencia en la marca para el primer gol de Uruguay, por lo que su rendimiento falló en esos contactos físicos para marcar diferencias con los atacantes rivales.

Luis Abram (6.0): Uno de los que mostró un nivel más elevado en despejar los ataque de Uruguay. En líneas general la defensa no estuvo sólida en los 90', pero el central cumplió su rol tras ser titular de último momento.

Marcos López (6.5): Tuvo proyección en algunos tramos del compromiso y se animó con remates de larga distancia. Tuvo una labor más ofensiva que defensiva, pero en las intersecciones fue brusco al punto de ser amonestado.

Erick Noriega (6.0): No estuvo en su mejor momento tras todo lo vivido en las últimas semanas. Terminó sentido en el partido y se destaca por su precisión en los pases que más se dieron en propio campo.

Christofer Gonzales (5.5): Fue uno de los que no logró brillar del todo ante el momento que vivía en su club. 'Canchita' intentó un remate de larga distancia y no estuvo preciso en los pases. Perdió balones y fue amonestado.

Selección peruana no rindió colectivamente ante Uruguay. Foto: Conmebol.

Yoshimar Yotún (6.5): Pese a volver luego de tiempo a la selección, estuvo comprometido en el juego y tuvo oportunidad de rematar a portería. Estuvo preciso en casi todos sus pases, destacando aquellos de larga distancia para generar ocasiones más eficaces de gol.

Kevin Quevedo (6.5): Fue uno de los jugadores que más dribleó en la primera parte y que se animó con potentes remates. No estuvo preciso para asustar el arco de Rochet, pero es claro que buscaba los caminos ante la poca asociación entre los compañeros.

Kenji Cabrera (6.0): No logró tener mucha participación en el juego. No trascendió en su debut con la Bicolor y fue cambiado en la primera parte.

Luis Ramos (5.5): No logró ser el '9' que tanto anhela la selección peruana. No tuvo remates a los largo de los 90 minutos y no logró ganar en las pelotas aéreas. Pese a su gran momento en su club, no logró trascender con la Bicolor.

Sergio Peña (6.0): Tuvo minutos dentro del campo, pero perdió muchos esféricos. Pese a ser preciso en pases en propio campo y no hacia ofensiva, su rendimiento no llegó a lucir.

Joao Grimaldo (6.0): Si bien tuvo un inicio alentador en la segunda parte, luego no trascendió a lo largo del complemento. El atacante de Riga FC no pudo hallarse y compenetrarse con sus compañeros, por lo que no generó remates al arco rival.

Jairo Concha (6.0): En su ingresó logró buscar contacto con el balón y se animó a rematar a portería. Dado el trámite de juego no logró tener mucha participación, pero en las pocas ocasiones buscaba mirar hacia adelante.

José Rivera (-): No tuvo mucha participación en el juego. Ingresó por Kevin Quevedo pero poco pudo mostrar en los minutos que tuvo en cancha.

Jesús Pretell (-): Ingresó en reemplazo de Erick Noriega, y por los pocos minutos en campo poco pudo hacer para destacar con la Bicolor. Solo un contacto con el balón ante un 3-0 que liquidaba el partido.