Pedro García da rotundo mensaje sobre la continuidad de Óscar Ibáñez en la selección: "Se va a..."

La selección peruana cayó ante Uruguay y quedó eliminado del Mundial 2026. El equipo liderado por Óscar Ibáñez buscará cerrar las Eliminatorias con una victoria en casa, pero en medio de ello se viene analizando la continuidad del actual estratega de la Bicolor para los amistosos de cierre de año.

Óscar Ibáñez seguiría en la selección peruana

En medio de esta caída de la escuadra nacional, el periodista Pedro García reveló que la idea de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es que Óscar Ibáñez se mantenga para los amistosos de la Bicolor en octubre y noviembre. Dado ello, el conductor del programa "Doble Punta" manifestó que es poco probable que se quede al mando por más tiempo.

"Ibáñez se va a quedar para los partidos amistosos dentro de poco, entonces el plan es que siga hasta cerrar el año, dudo mucho que ese plan se extienda a que continúe después, porque todo plan de confianza, necesita de un respaldo popular, necesita que la gente lo crea y el jugador cuando pierda, de repente ni lo dice, pero sospecha que necesita otra mano para rendir mejor", manifestó.

Siguiendo esa línea, Pedro García aclara que en caso haya una derrota ante Paraguay, habrán varios jugadores que no estarán cómodos con ver que Ibáñez seguirá al mando de la Bicolor, por lo que esperarían un recambio pensando en la Copa del Mundo 2030.

"El jugador no se casa con el técnico, el jugador puede darte el respaldo, ellos decían ‘qué bueno Ibáñez’ hasta ayer, ‘que bien que nos entrene’, aceptado, pero cuando comienza a perder, ponte que perdamos ante Paraguay, ¿crees que alguno va a decir que se quede el profe Ibáñez? No, entonces todo proceso de construcción necesita de un espacio de credibilidad, hablo de adentro del equipo, yo no sé si Ibáñez vaya a continuar", agregó.

Óscar Ibáñez seguiría en la selección peruana hasta fines del 2025. Foto: FPF.

Pedro García valoró el trabajo de Óscar Ibáñez

Fuera de los fuertes comentarios sobre Óscar Ibáñez, el experiodista de Movistar Deportes valoró el trabajo del estratega por tomar las riendas de un equipo que se encontraba en una situación complicada. Sumó puntos claves para sostener la ilusión del equipo y tener chances hasta la última fecha doble de estas Eliminatorias.

"A Ibáñez le aplaudo que haya aceptado el equipo, que haya puesto el pecho, la carita, y que en partidos anteriores como ante Ecuador en Lima, el partido ante Colombia en Barranquilla se plantó firme, le ganamos a Bolivia, Ibáñez con todo lo malo que ha hecho hizo más puntos que Fossati y Reynoso", agregó.