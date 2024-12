Mundialista y tetracampeón confirmó acercamiento con Sporting Cristal para el 2025: "Es verdad"

En medio de este mercado de fichajes para Sporting Cristal , se confirmó que se tuvo contacto con un reconocido mundialista que, además, lleva el sello de tetracampeón por tener cuatro títulos nacionales en liga. Los celestes querían sumarlo a la institución a como de lugar, pero finalmente no se concretaron las conversaciones. ¿Qué pasó?

Nos referimos a Julio César Uribe , quien es considerado un ídolo de Sporting Cristal y que lleva su nombre en el Estadio Alberto Gallardo en una de las tribunas. El popular 'Diamante' ha sido noticia últimamente por su cercanía a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero no dudó en confirmar un acercamiento con el elenco del Rímac.

"¿Embajador celeste? Sí, es verdad. Como siempre lo he expresado… súper agradecido por tenerme en cuenta para el proyecto. Uno no sabe cuándo se podría incorporar a lo que significa mi hermoso sentimiento celeste y simplemente entre una hermosa, gratificante y orgullosa sensación de felicidad de la invitación de Cristal que es parte del país, y todo lo que significa una selección que es el país, uno prefiere, digo en el buen sentido de la palabra, tomar la de todo el país porque es lo que he representado", expresó a L1 Radio.