¿Nueva oferta? Catriel Cabellos fue a la concentración del Inter Miami por insólito motivo

A una semana de que comience la Liga 1 2025, todo Sporting Cristal se llevó una enorme sorpresa al filtrarse imágenes de Catriel Cabellos acudiendo a la concentración del Inter Miami y no para tomarse foto con Lionel Messi. Recordemos que la escuadra estadounidense enfrentará a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por un partido amistoso.

Muchos hinchas del balompié en general intentaron ingresar al hotel donde se hospeda el club rosado con la esperanza de encontrarse al astro argentino y poder tomarse una fotografía junto a él. No obstante, el ex Alianza Lima no acudió con esa intención, sino que fue por un motivo mucho más insólito.