Miguel Araujo da fuerte confesión tras gol con Sporting Cristal: "La pasé muy mal..."

Sporting Cristal se mantiene firme en el arranque del Torneo Clausura tras vencer 2-0 a Sport Boys en el Callao. Uno de los autores de los goles fue Miguel Araujo, quien se vistió de '9' para definir con un gran remate de cabeza. Posterior al encuentro, el zaguero tomó la palabra ante los medios de prensa y expresó su sentir.

En primera instancia, el defensa de 30 años valoró este triunfo que viene llenando de confianza a todo el plantel. Expresó estar feliz por marcar, pero sobre todo porque el objetivo colectivo se viene cumpliendo. Por otra parte, rescata que se está manteniendo su arco en cero, por lo que esperan resolver algunos detalles para ir mejorando cada vez más.

Sin embargo, dentro de sus declaraciones, Araujo sorprendió al revelar todo lo que vivió en estos meses de ausencia en el fútbol. Pese a tener el apoyo de la selección peruana para que se mantenga en forma, el defensa quería jugar y estar con contrato en un club. Ahora, espera seguir mostrando su mejor versión y concentrar esfuerzos para el siguiente partido.

"Muy feliz por marcar, pero sobre todo porque nos vamos con el arco en cero. Vamos mejorando, creo que el equipo sacrificó mucho para conseguir este gran resultado. La pasé, estos meses, la pasé muy mal allá. Así que… creo que estuve entrenando a full. Los meses que estuve acá con la selección me ayudaron muchísimo. Trabajé mucho, sobre todo. No descansé, no tuve vacaciones estos meses así que hay que aprovechar este momento", declaró Miguel Araujo.

(VIDEO: Entre Bolas)

Miguel Araujo marcó su primer gol con Sporting Cristal

Sobre los 52 minutos del partido, Sporting Cristal aprovechó un tiro de esquina para encontrar el 2-0 sobre Sport Boys. Un gran centro de Martín Távara para que Miguel Araujo se haga presente en el área y selle su primera anotación con los celestes. El central definió con gran remate de cabeza y dio el grito en el Estadio Miguel Grau del Callao.

(VIDEO: GOLPERÚ)

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo por la tercera jornada del Torneo Clausura. El equipo celeste afrontará este encuentro el miércoles 30 de julio a partir de las 15:15 horas locales vía L1 MAX.