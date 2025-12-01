- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Barcelona vs Atlético
- Venezuela vs Perú
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Vizeu no se guardó nada y dio contundente calificativo a Alianza previo a la semifinal: "Son..."
Felipe Vizeu, delantero de Sporting Cristal, fue consultado sobre el enfrentamiento que su equipo tendrá contra Alianza Lima en las semifinales de los play-offs de la Liga 1.
Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima por el duelo de ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1. En medio de ello, el delantero celeste, Felipe Vizeu, fue consultado sobre este enfrentamiento que definirá al cupo de Perú 2 de la Copa Libertadores. El jugador no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre los íntimos.
PUEDES VER: Jesús Castillo dio fuerte comentario sobre Cristal tras no volver al club: "Nunca me..."
Felipe Vizeu no se guardó nada y dio contundente calificativo al partido contra Alianza Lima
En conversación con L1MAX, el delantero brasileño Vizeu fue consultado sobre el partido que sostendrá Cristal contra Alianza este martes 2 de noviembre en el Estadio Nacional. Su respuesta fue clara y destacó que el partido será difícil debido a la calidad de los jugadores que tiene Alianza Lima en su plantilla.
Video: L1MAX
"Tenemos que entender nuestro compromiso, qué debemos hacer. Hemos estado trabajando arduamente para sacar el partido adelante y lograr la victoria. Conocemos la importancia de un clásico, son encuentros complicados, con jugadores de calidad, pero aquí también estamos luchando, dedicándonos mucho. Nuestro enfoque principal es ganar ambos partidos", afirmó.
Sin embargo, Felipe Vizeu confía en que Sporting Cristal tenga un buen rendimiento, dado que han estado trabajando arduamente toda la temporada. El gran objetivo es vencer a Alianza en los dos enfrentamientos.
"Los jugadores sabemos que tenemos un tiempo de adaptación, y eso sucede con todos los jugadores que salen de su país o llegan a un nuevo lugar. Tienen que atravesar esta adaptación, y conmigo no es diferente. A pesar de ser experimentado, a pesar de jugar en grandes clubes, esto no cambia. Entonces, estoy tranquilo", concluyó.
Estas últimas palabras se refieren a su adaptación que viene llevando en Cristal desde que llegó a mitad del Torneo Clausura, a pesar de estar en el centro de las críticas por no ser determinante con sus goles para que el club levante.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90