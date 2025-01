¡Atención! Revelan cómo se definirá el Universitario vs Inter Miami de Messi en caso de empaten

Por otro lado, un acontecimiento que mantiene en vilo a los hinchas de la 'U' y asistentes al amistoso internacional será la manera en la que se definirá el partido amistoso internacional. En vista de eso, Pol Liza explicó que, en caso el duelo no pase del cero en los 90 minutos deberán llevar a cabo la infartante ronda de los penales.

Este criterio de desempate se tomó en cuenta, luego del último cotejo de preparación entre Inter Miami vs América de México , disputado en el Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas, Estados Unidos.

"Vienen a competir, si le meten el primero al Inter (Miami), no creo que se dejen, van a despertar al león. En este partido sí o sí hay un ganador, si terminan empates, habrá penales. Hubo una gira, donde hubo dos o tres empates, que no hubo goles, a partir de ahí vino esa regla, cómo no va a haber goles, entonces van a haber goles como sea", narró el organizador del evento para el programa de YouTube, 'Y uno Feliz'.