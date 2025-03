El potente mensaje de Jean Ferrari a Gareca por Ureña en Chile: "Es momento que..."

Universitario de Deportes no solo se encuentra enfocado en su preparación de cara a sus próximos desafíos, sino que también estuvo atento a todo lo que ha acontecido en la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 ya que tienen tres de sus futbolistas convocados a la selección peruana , pero pudieron ser cuatro y uno para un combinado extranjero.

Nos referimos a Rodrigo Ureña . El 'Pitbull' recibió carta de reserva por parte del conjunto mapocho a inicios del presente mes , pero finalmente no fue citado para la fecha doble por Clasificatorias de marzo. Justamente, la 'Roja' sufrió un durísimo traspié este jueves, pues perdió 1-0 ante Paraguay de visita, resultado que lo deja en el último lugar de la tabla con 9 puntos y complica sus opciones de clasificar al próximo Mundial.

Ante ello, algunos hinchas de la 'U' se preguntan la razón por la cual Chile sigue sin llamar al volante de 32 años pese a su gran presente con los cremas que le permitió ser analizado por el DT Ricardo Gareca y, para sorpresa de todos, Jean Ferrari no dudó en dejarle un recado al 'Tigre' con respecto a una de las figuras del club de Ate.

Universitario ha recibido carta de reserva de Chile por Rodrigo Ureña para varias oportunidades durante las Eliminatorias 2026. Foto: Composición GLR

Rodrigo Ureña podría servirle a la selección chilena, según Jean Ferrari. Foto: Universitario de Deportes

"Conmigo no se ha comunicado nadie. Yo sigo trabajando silenciosamente con mucha humildad, día a día trabajo para ser el mejor, para poder ser distinto en mi posición, marcar algún tipo de diferencia en mi juego. Estoy muy tranquilo, representando al fútbol chileno, en Perú no es fácil por la rivalidad que tenemos nosotros", sostuvo en su momento en entrevista con AS Chile.