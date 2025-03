Jean Ferrari explicó por qué Ruidíaz no llegó a Universitario: "Está llegando al final de su carrera"

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari , dio la sorpresa como invitado de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa Enfocados de YouTube. Los íconos de Alianza Lima no dudaron en preguntarle al referente crema por qué Raúl Ruidíaz no llegó a firmar por la 'U' esta temporada 2025 tras los diversos rumores que se dieron desde inicio de año.

Como se sabe, los cremas intentaron fichar a la 'Pulga' el año pasado pero no se consiguió, y recientemente se reveló que fue por motivos económicos. Sin embargo, recientemente el delantero peruano se puso en bandeja para que los de Ate intenten contratarlo y al no suceder dio a entender que Jean Ferrari y Manuel Barreto no lo quisieron, lo que generó un gran caos en la afición.

" Es un jugador que ha marcado una época y está activo, más allá de que hoy con 34 años está llegando a la parte final de su carrera. Hay momentos y circunstancias en el que fuimos por él y no se pudo concretar su llegada, y luego la situación no estaba para poder tentar un acercamiento a él ", comenzó comentando Jean Ferrari.

"Me hubiera encantado poder contar con él, pero por algo pasan las cosas y se ha dado así. Universitario es mucho más grande que un futbolista o un dirigente. En su momento fue por un tema económico, con conversaciones que no nos alcanzaron. No sé si le ha afectado porque no lo conozco mucho", sentenció el hombre de la 'U'.