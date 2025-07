Diego Churín respondió con firmeza a las críticas por su rendimiento en la 'U': "Para mí es..."

Universitario de Deportes logró vencer por 3-1 a Comerciantes Unidos en la primera jornada del Torneo Clausura 2025. Los cremas lograron desplegar su mejor rendimiento y supieron remontar el marcador en el Estadio Monumental. Uno de los artificies de la victoria fue Diego Churín, quien volvió al gol tras ser titular con la escuadra merengue.

Precisamente, Churín viene siendo uno de los jugadores más criticados de la 'U', luego de que no haya podido lograr su mejor desempeño en el campo, lo que ha llevado a que los hinchas exijan su salida para poder firmar a otro delantero que le pueda competir el puesto a Álex Valera.

Diego Churín respondió con firmeza a las críticas

Por ello, una vez finalizado el encuentro, el delantero argentino fue consultado en zona mixta por los cuestionamientos en su contra. Sobre ello, Diego Churín aseguró que siempre trata de dar lo mejor y aprovechó la oportunidad para agradecer a sus entrenadores por haberlo respaldado; además, aseguró que el grupo es unido y las críticas en su contra también son contra sus compañeros.

"Siempre traté de dar lo mejor de mi, en la semana o en los minutos que me hayan tocado. Para mi es un orgullo que tanto Fabian (Bustos) en su momento y ahora el profe (Jorge) Fossati me hayan respaldado. Me están atacando por algo individual, pero no va conmigo, va con cualquier jugador, aquí nos respaldamos todos, somos uno. Aquí no hay una figura que resalte", expresó para Jax Latin Media y los demás medios presentes.

Video: Jax Latin Media

Diego Churín opinó sobre su gol ante Comerciantes Unidos

De igual manera, Churín fue preguntado por el gol que logró anotar ante Comerciantes Unidos. El delantero, fiel a su estilo, intentó evitar quedarse con la atención y aseguró que lo más importante son los logros colectivos, elogiando a sus compañeros.

"Lo único que quiero es que el equipo gane, si puedo meter un gol bienvenido sea y si no, tenemos a dos grandes delanteros, medios que llegan al gol con facilidad y al mejor jugador del Apertura (Jairo Concha)", añadió.

Números de Diego Churín con Universitario

Diego Churín no ha logrado destacar como uno de los jugadores más sobresalientes de Universitario en esta temporada, ya que, a pesar de haber celebrado con la camiseta crema, su contribución goleadora no ha sido la esperada. Desde su llegada, ha participado en 19 encuentros con la 'U', donde ha logrado anotar en 4 ocasiones.