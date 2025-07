Exjugador de Alianza dio un fuerte calificativo a Fossati tras ganar el Apertura: "Es un..."

Jorge Fossati regresó al fútbol peruano con Universitario y se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 después de una breve estadía en la selección peruana. Luis Aguiar, exjugador de Alianza Lima, quien tuvo la experiencia de ser entrenado por el uruguayo, no dudó en expresar un contundente comentario sobre el técnico.

PUEDES VER: Universitario se reforzaría con exjugador de Gremio para disputar el Clausura y Libertadores

El campeón con Alianza Lima en 2017, Aguiar, fue entrevistado por el periodista Wilmer Robles. En esta conversación, el futbolista uruguayo señaló que Fossati es un director técnico que, al asumir el mando de un equipo, lo más probable es que al final del año salga victorioso en el torneo.

Video: TAKODORO

"Tiene un estilo, quizás un tanto trabajoso. No sé cómo explicarte, pero sé que cuando llega, automáticamente gana el campeonato. Por lo general, le sucede eso y no me sorprende. Es un gran entrenador con muchísima experiencia y además es una persona muy querida", señaló.

La exfigura del cuadro blanquiazul, Luis Aguiar, también tuvo una opinión dura sobre el paso de Jorge Fossati en la selección peruana. "Selección no es lo mismo que un equipo, si bien la gente peruana exige, a la selección se le exige mucho más. Ese estadio lleno hay que colmarlo y es muy difícil", afirmó.

Jorge Fossati en Universitario 2025

Cabe destacar que desde la llegada de Jorge Fossati a Universitario, el cuadro crema ha disputado 13 encuentros por el primer campeonato del año y torneo internacional, en donde logró ganar 7 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Jorge Fossati celebrando el Torneo Apertura junto a Jean Ferrari.

Su victoria más destacada fue contra Barcelona de Ecuador en la fase de grupos de la Libertadores, siendo parte vital para la clasificación a los octavos de final. Por otro lado, logró ganar el Torneo Apertura después de empatar 0 a 0 contra Los Chankas.