Piden a jugador de Universitario dejar el club porque no lo valoran: "Falta de respeto"

La dura derrota de Universitario ante Palmeiras desató una serie de comentarios. A pesar de que falta el duelo de vuelta, la 'U' tiene escasas opciones de clasificar a los cuartos, por lo que sus hinchas exigen alcanzar el tricampeonato de la Liga 1.

En el programa Desmarcados analizaron el desempeño de Universitario ante Palmeiras. Sandro Centurion, uno de los panelistas, cuestionó que el primer cambio en la ofensiva de Jorge Fossati fue Diego Churín y no José Rivera.

Su compañero de programa indicó que el 'Tunche' debe entender que su futuro no está en la 'U' porque no "se le valora lo suficiente". Centurion agregó que si a él le hubiera pasado eso, pedía su salida del cuadro crema.

Finalmente, Mauro Cantoro, referente de Universitario, fue claro en señalar que si él estuviera en el lugar de Rivera, hablaría con su representante y mientras Fossati continúe en la institución no pensaría en volver.

"Si fuese el 'Tunche', hoy hablo con mi representante. Me voy. No quisiera saber más nada. Mientras esté este entrenador (Fossati), no quisiera saber más nada. Ni que me venga a hablar mañana", puntualizó el 'Toro' Cantoro.

¿Jorge Fossati se va de Universitario?

Tras la goleada por 4-0 ante Palmeiras, los hinchas de Universitario cuestionaron a Jorge Fossati y más de uno se preguntó por su continuidad en el club. Gustavo Peralta indicó en L1 MAX que el 'Nonno' cuenta con el respaldo de la administración.

"El hincha pregunta por Fossati, pero no se va a tomar ninguna decisión en este momento. No se va a ir Fossati. Después del partido, conversó con el administrador y con Barco, pero no va por ahí", contó Peralta.