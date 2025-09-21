- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Juan Pablo II vs Cristal
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Barcelona vs Getafe
- Perú vs Chile
- Inter vs Gremio
- Boca vs Central Córdoba
- Arsenal vs Man. City
- Retiro AFP
Diego Churín dio firme calificativo a Alex Valera y sorprendió a los hinchas: "Eres un..."
Alex Valera fue el único delantero que anotó en el triunfo de Universitario sobre UTC y Diego Churín se pronunció con rotundo mensaje.
Universitario venció a UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura en el Estadio Mansiche de Trujillo, dando un paso importante en su objetivo de lograr el título nacional. Con doblete de Alex Valera, los cremas volvieron a la cima de la tabla de posiciones y son firmes candidatos en la temporada.
PUEDES VER: DT de Gremio lanzó firme comentario sobre los penales que sancionaron a Erick Noriega: "Fue..."
En medio de las celebraciones del cuadro crema, Diego Churín fue uno de los que se pronunció recientemente para sorpresa de la hinchada, quienes esperan que él también pueda anotar en los partidos. Cabe recordar que el atacante argentino no ha podido convencer en lo que va de la campaña.
¿Cuál fue el mensaje de Diego Churín sobre Alex Valera?
“No alcanzan las palabras para describirte. Eres un animal”, escribió el delantero sobre Alex Valera en una gráfica compartida en sus Instagram Stories. Dicha imagen muestra el abrazo que le da al atacante peruano luego de haber anotado el gol del triunfo ante el cuadro cajamarquino.
Cabe recordar que la ‘U’ logró la victoria cuando se jugaba el último minuto del partido, luego de un mal rechazo de la defensa de UTC que fue aprovechado por el atacante peruano con un potente remate. Como era de esperarse, la algarabía se desató en las tribunas del recinto deportivo.
El mensaje de Diego Churín sobre Alex Valera en Instagram
Con este triunfo, el equipo de Jorge Fossati es serio candidato junto a Cusco FC, su más cercano perseguidor en la parte superior de la tabla de posiciones.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50