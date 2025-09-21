Diego Churín dio firme calificativo a Alex Valera y sorprendió a los hinchas: "Eres un..."

Universitario venció a UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura en el Estadio Mansiche de Trujillo, dando un paso importante en su objetivo de lograr el título nacional. Con doblete de Alex Valera, los cremas volvieron a la cima de la tabla de posiciones y son firmes candidatos en la temporada.

En medio de las celebraciones del cuadro crema, Diego Churín fue uno de los que se pronunció recientemente para sorpresa de la hinchada, quienes esperan que él también pueda anotar en los partidos. Cabe recordar que el atacante argentino no ha podido convencer en lo que va de la campaña.

¿Cuál fue el mensaje de Diego Churín sobre Alex Valera?

“No alcanzan las palabras para describirte. Eres un animal”, escribió el delantero sobre Alex Valera en una gráfica compartida en sus Instagram Stories. Dicha imagen muestra el abrazo que le da al atacante peruano luego de haber anotado el gol del triunfo ante el cuadro cajamarquino.

Cabe recordar que la ‘U’ logró la victoria cuando se jugaba el último minuto del partido, luego de un mal rechazo de la defensa de UTC que fue aprovechado por el atacante peruano con un potente remate. Como era de esperarse, la algarabía se desató en las tribunas del recinto deportivo.

El mensaje de Diego Churín sobre Alex Valera en Instagram

Con este triunfo, el equipo de Jorge Fossati es serio candidato junto a Cusco FC, su más cercano perseguidor en la parte superior de la tabla de posiciones.