César Inga revela una faceta desconocida que sorprende a hinchas: “Son tiempos…”

César Inga es para muchos hinchas de Universitario uno de los jugadores más destacados de la temporada, convirtiéndose en pieza clave del esquema de Jorge Fossati. Sus buenas actuaciones en más de una ocasión permitió que entrara en la órbita de clubes del extranjero para ser parte de sus filas.

Sin embargo, no hay nada concreto sobre su posible acercamiento, por lo que el futbolista sigue concentrado en lograr el título del Torneo Clausura 2025. En medio de este momento, el ex ADT participó de una divertida entrevista del club crema junto a dos compañeros del plantel merengue.

¿Qué reveló César Inga, figura de Universitario de Deportes?

Resulta que Jairo Concha hizo el papel de entrevistador y lanzó una llamativa pregunta: “Si hacen un TikTok juntos, ¿quién sería el bravo y quién el que arruine el video?”. De inmediato, Hugo Ancajima no dudó en señalar a César Inga, quien terminó confirmando que esta app lo usó mucho durante la pandemia y explicó la razón.

“Sería el más bravo en el TikTok. Son tiempos pasados. Pandemia, no tenías nada que hacer, encerrado… salía su TikTok”, contó el ex ADT entre risas, mientras el club mostraba algunas imágenes de esta faceta del pasado del lateral nacional. No cabe duda del buen ambiente que se vive en la interna.

Cabe mencionar que Universitario de Deportes tiene la gran posibilidad de ganar el Torneo Clausura y consagrarse automáticamente como tricampeón de la Liga 1. Un sueño tan esperado por los hinchas y propios futbolistas mientras se viene disputando la recta final del campeonato.

César Inga: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, César Inga tiene un valor en el mercado actual de 1,00 mill. €.