Tricampeonato Monumental: anuncian libro sobre los 3 títulos de Universitario

El recorrido que llevó a Universitario de Deportes a conquistar los títulos de 2023, 2024 y 2025 ahora tiene una versión narrada desde adentro. El periodista y escritor Pedro Ortiz Bisso presentará Tricampeones: la historia del tricampeonato monumental, una obra que reconstruye, con documentos y acceso exclusivo, las tres campañas que devolvieron a la U al primer plano del fútbol peruano.

La presentación oficial del libro se realizará este sábado 06 a las 5:00 p.m. en la alameda de Las Luces del C.C. Plaza Norte, donde el autor tendrá un encuentro con los hinchas para firma y venta de ejemplares. Además, quienes adquieran el libro durante la preventa podrán inscribirse en un sorteo que otorgará a dos ganadores entradas para todos los partidos de Universitario como local en la Liga 1 2026, un beneficio que ha despertado gran interés entre la hinchada crema.

Un libro con acceso a vestuarios, protagonistas y episodios inéditos

Ortiz Bisso reúne en este volumen tres crónicas extensas que recorren desde el vestuario hasta las tribunas en partidos definitorios. La obra incluye testimonios de futbolistas, miembros del comando técnico y voces dirigenciales que acompañaron el proceso que inició con el rescate institucional del club y que tuvo su punto más alto con el título 29 obtenido en 2025 bajo la conducción de Jorge Fossati.

Libre sobre Universitario.

Las páginas reviven duelos memorables —como la consagración en Matute en 2023 o el título del centenario alcanzado en Andahuaylas en 2024— y describen el entorno que convirtió al Estadio Monumental en un símbolo de resistencia, unidad y mística crema. Historias, pasajes inéditos, decisiones tácticas y anécdotas completan un retrato integral de las temporadas que marcaron el regreso de Universitario al protagonismo.

Una edición pensada para coleccionistas cremas

El libro, respaldado por Penguin Random House y considerado producto oficial del club, se distribuye inicialmente mediante una preventa del 1 al 10 de diciembre. A partir del 11, estará disponible en librerías a nivel nacional. La publicación cuenta con una edición especial que incluye fotografías, documentos verificados y una narrativa ágil que combina rigor periodístico con la memoria afectiva del hincha.

Encuentro con la hinchada crema

La presentación y firma del sábado 06 buscará convertir la jornada en un punto de reunión para la afición, que podrá conversar con el autor y conocer detalles del proceso creativo detrás de Tricampeones. Penguin Perú confirmó que se habilitarán módulos especiales para adquirir el libro y registrar la compra para participar del sorteo monumental.

Para más información sobre Tricampeones y el trabajo de Pedro Ortiz Bisso, los lectores pueden visitar www.penguinlibros.com/pe y las redes sociales de Penguin Perú.