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¿Diego Romero o Miguel Vargas será el arquero titular de Universitario ante Alianza Lima?

Te contamos si Diego Romero o Miguel Vargas será el arquero titular de Universitario para tapar en el clásico peruano ante Alianza Lima por la Liga 1 2026.

Luis Blancas
¿Diego Romero o Miguel Vargas? Universitario y el posible arquero titular en el clásico ante Alianza Lima
¿Diego Romero o Miguel Vargas? Universitario y el posible arquero titular en el clásico ante Alianza Lima | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se enfrentará ante Alianza Lima en una nueva edición del clásico peruano por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental de Ate. Tras ello, el técnico Rabanal ya tendría al elegido para ser el arquero titular ante el cuadro blanquiazul.

¿Diego Romero o Miguel Vargas? Universitario y el posible arquero titular en el clásico ante Alianza Lima

Según informó el periodista Kioshi Kubo a través de su programa ‘Pepas de la PM’, Diego Romero será el encargado de defender el arco de Universitario en el próximo clásico nacional ante Alianza.

La confirmación se dio en el espacio del comunicador a través de su medio llamado Colectivo World donde se adelantó que el guardameta tendrá la responsabilidad en un duelo clave por haber sido utilizado más por Javier Rabanal en las prácticas.

Video: Colectivo World

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Ate, escenario donde la presión será intensa y cada detalle puede marcar la diferencia. Por eso, Romero tendrá la tarea de mostrarse seguro y responder en momentos decisivos.

Sin duda, todas las miradas estarán puestas en su desempeño, ya que el Clásico entre Universitario y Alianza Lima siempre exige el máximo nivel. Y ahora Diego Romero tendrá la chance de ser protagonista en uno de los partidos más importantes del calendario.

Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Lima en una nueva edición del clásico peruano el sábado 4 de abril de 2026 a las 8.00 p. m. (hora Perú) desde el Estadio Monumental. Este encuentro está programado para disputarse por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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