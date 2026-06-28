Gianluca Lapadula y Álex Valera protagonizan dura pelea por el ‘9’ en Universitario del Clausura

El buen estado físico de Gianluca Lapadula ha generado un escenario de alta competencia en la delantera de Universitario de Deportes, donde el atacante de la Selección Peruana busca consolidarse como titular de cara al Torneo Clausura.

En el esquema crema, Lapadula deberá pelear el puesto con Álex Valera, uno de los goleadores del equipo y pieza clave en la obtención del tricampeonato. La disputa por el '9' promete ser una de las más intensas del plantel.

Ambos delanteros ofrecen perfiles distintos que enriquecen las variantes ofensivas del equipo. Mientras Valera se caracteriza por su potencia física, juego aéreo y conocimiento del sistema, Lapadula aporta experiencia internacional, presión alta constante y movilidad para asociarse en ataque.

El comando técnico de Universitario tendrá una decisión importante en la conformación del once titular. La competencia interna no solo definirá al atacante principal, sino que también podría influir en el funcionamiento ofensivo del equipo en el Clausura.

Lejos de ser un problema, esta disputa por el puesto fortalece al conjunto crema, que contará con dos delanteros de jerarquía que luchan por la titularidad. En ese contexto, Universitario se perfila con una de las ofensivas más competitivas del fútbol peruano para la segunda mitad de la temporada.