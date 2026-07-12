Gianluca Lapadula enamorado de la ‘U’: feliz por la hinchada y listo para su debut

Gianluca Lapadula vivió una jornada especial en el Estadio Monumental. El delantero ítalo-peruano tuvo su primer contacto con la hinchada de Universitario durante el amistoso ante Millonarios, donde los cremas se impusieron por 2-0, y quedó sorprendido por el cariño recibido.

PUEDES VER: Universitario reveló lesiones de 3 figuras y se pierden los próximos partidos

Lapagol no ocultó su felicidad por esta nueva etapa y destacó la importancia de llegar en óptimas condiciones físicas para afrontar los desafíos que vienen. El atacante sabe que cada vez falta menos para su debut oficial con la camiseta crema.

“Feliz de estar aquí, para mí es muy importante estar bien físicamente. Ya falta poco para el debut, tengo muchas ganas y queremos empezar bien”, manifestó Lapadula, quien viene trabajando con intensidad junto al plantel.

El delantero también valoró el respaldo de los aficionados y aseguró que quiere devolver todo ese apoyo dentro del campo. La conexión con la hinchada crema empezó a construirse desde su primera aparición en el Monumental.

“Le agradezco mucho a la hinchada, quiero satisfacerlos”, señaló Lapa, quien ya tiene entre ceja y ceja su primer tanto con Universitario y espera convertirse en una pieza importante para pelear por el Clausura y el tetracampeonato.