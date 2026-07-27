Entradas Universitario vs Cienciano por Torneo Clausura 2026: precios y dónde comprar
Conoce los precios de entradas para el partido entre Universitario vs Cienciano por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Universitario de Deportes se medirá ante Cienciano por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 el domingo 2 de agosto a las 8.30 p. m. desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por eso, conoce aquí el precio y dónde comprar las entradas para ver este emocionante partido que significa el reencuentro de los hinchas cremas con el plantel completo.
Entradas para Universitario vs Cienciano: precios y dónde comprar
A continuación, te contamos los precios de las entradas para el compromiso entre Universitario contra Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde la Ciudad del Cusco:
- Niños: S/12
- Norte: S/20
- Sur: S/35
- Oriente: S/30
- Occidente: S/50
Cienciano habilitó las entradas para el partido ante Universitario en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Las localidades para presenciar el encuentro entre Universitario y Cienciano se pueden adquirir en el sitio web de Joinnus, en los supermercados Orión, en la 'Tienda del Papá' y a través de Yape.
Para adquirir los boletos en el portal de entradas, primero accede a la página principal, localiza las opciones de venta y selecciona la tribuna que prefieras. Después, efectúa el pago con tarjeta de débito o crédito y completa tus datos personales para cerrar el registro del boleto.
Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Universitario de Deportes llega al partido contra Cienciano con dos victorias consecutivas ante ADT de visita y Cusco FC de local, por lo que los jugadores se encuentran motivados y con ganas de conseguir el tercer título al hilo.
Por otro lado, el elenco cusqueño de Cienciano afrontará el encuentro ante el club de Ate con una racha de tres partidos perdidos ante Melgar y Juan Pablo II por Liga 1 y ante Lanús por Copa Sudamericana.
¡Vamos al Circo!
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